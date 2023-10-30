Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1816 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1999 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1816 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1816 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1999 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1816 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1816 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul’da 2023’te 47 şirket halka arz edilirken 80 şirket halka arz edilmek için onay bekliyor.
Aydın’daki bir KYK yurdunda asansörün arızalanmasıyla hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurduna verilecek.
Brezilya’nın batı kesimindeki Amazon Ormanları’na küçük bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
ABD’de, Cadılar Bayramı kutlamalarında (Halloween) üç ayrı eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre üç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.