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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.323 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.233 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.323 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 28 Mart 2024

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Kristen Stewart ve Dylan Meyer evlendi

Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer sade bir törenle evlendi. Newsweek‘in aktardığına göre çift, nikahtan sonra Kristen Stewart”ın evinde yakın dostlarının katıldığı samimi bir tören düzenledi. Tören’e katılan konuklar arasında Ashley Benson ve eşi Brandon Davis gibi ünlü isimler de vardı. Stewart ve Meyer’ın yolları 2013’te film setinde kesişmişti. Ama ilişkileri 2019’da […]