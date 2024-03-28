Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.281 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.197 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.281 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.281 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.197 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.281 lira seviyesinde ilerliyor.
Venedik Film Festivali’nin açılışı Tim Burton’un ‘Beterböcek Beterböcek’ filmiyle yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinin 2024’ün ikinci altı ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, kasımdaki seçim öncesi ilk canlı yayın tartışmasında rakibi Donald Trump karşısındaki zayıf performansını ‘jet-lag’e bağladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hazirana ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Titian’ın 1995’te çalınan ve Londra’da bir otobüs durağında plastik torba içinde bulunan rönesans dönemi tablosu 17 milyon 560 bin sterline (yaklaşık 725 milyon 607 bin lira) satıldı.