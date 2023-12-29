Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.965 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.071 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.965 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.965 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.071 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.965 lira seviyesinde ilerliyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 46 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,509, avro/TL 32,663 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.965 liradan işlem görüyor.
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kadın ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.