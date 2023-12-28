Gram altın güne nasıl başladı? – 28 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.972 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.085 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.972 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.972 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.085 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.972 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,419, avro/TL 32,688 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.972 liradan işlem görüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde yedi aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
‘Çocuk sporculara istismar’ suçlamasıyla tutuklanan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ ile ilgili haberlere erişim engeli getirildi.
Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca ‘kahraman gibi’ karşılandı.