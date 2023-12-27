Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.948 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.065 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.948 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.948 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.065 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.948 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 düşüşle 7.282,21 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,345, avro/TL 32,409 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.948 liradan işlem görüyor.
Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteni’yle aranan suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı.