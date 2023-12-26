Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.944 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.062 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.944 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Aralık 2023

SON HABERLER

Yargıtay’dan DEM Parti’ye onay

Yargıtay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olarak DEM Parti’yi onayladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma ihtimaline karşı Mayıs 2023’te Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden seçime girmişti. YSP, 15 Ekim’de düzenlenen kongresinde ismini Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi olarak değiştirmişti. Partinin kısa ismi de HEDEP olarak belirlenmişti. Ancak Yargıtay Başsavcılığı, daha önce kapatılan Halkın […]