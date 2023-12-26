Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.944 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.062 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.944 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.944 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.062 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.944 lira seviyesinde ilerliyor.
Son 10 günde yüzde 46,75 değer kaybeden Gübretaş, hisse senetlerindeki düşüşle ilgili “Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır” dedi.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,307, avro/TL 32,315 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.944 liradan işlem görüyor.
Yargıtay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olarak DEM Parti’yi onayladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma ihtimaline karşı Mayıs 2023’te Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden seçime girmişti. YSP, 15 Ekim’de düzenlenen kongresinde ismini Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi olarak değiştirmişti. Partinin kısa ismi de HEDEP olarak belirlenmişti. Ancak Yargıtay Başsavcılığı, daha önce kapatılan Halkın […]