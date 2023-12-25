Gram altın güne nasıl başladı? – 25 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.914 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.053 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.914 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.914 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.053 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.914 lira seviyesinde ilerliyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray, gözünün altı moraran Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’den dolayı Twitter üzerinden atıştı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,142, avro/TL 32,131 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.914 liradan işlem görüyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, fakültelerin bölünmesi ve kapatılması kararına karşı ‘demokratik üniversite’ nöbetinde bir araya gelecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United kulübün yüzde 25’inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.