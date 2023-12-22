Gram altın güne nasıl başladı? – 22 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.921 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.048 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.921 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.921 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.048 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.921 lira seviyesinde ilerliyor.
Motorine 1 lira 61 kuruş zam geldi.
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,166, avro/TL 32,073 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.921 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.