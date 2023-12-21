Gram altın güne nasıl başladı? – 21 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 1.906 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.906 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 1.906 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.906 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,131, avro/TL 31,912 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 1.906 liradan işlem görüyor.
ABD’yle Venezuela arasında gerçekleştirilen mahkum takasında, 10 Amerikan vatandaşına karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Alex Saab takas edildi.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
Kuzey Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi, aynı zamanda kış mevsiminin de başlangıcı kabul ediliyor.