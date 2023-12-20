Gram altın güne nasıl başladı? – 20 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.909 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.041 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.909 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.909 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.041 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.909 lira seviyesinde ilerliyor.
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, olayların MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun provokasyonuyla başladığını söyledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 düşüşle 7.717,18 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da yedi hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding, 2 milyon TL’lik hisse alımı yaptığını bildirdi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,097, avro/TL 31,902 seviyesinden güne başladı.