Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:01) 1.891 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.024 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.891 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:01) 1.891 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.024 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.891 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 7.783,90 puandan başladı.
İzlanda’nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası’nda bulunan bir yanardağ, haftalardır süren depremlerin ardından patladı.
Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 49 kuruş zam bekleniyor.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Geçen hafta işlem görmeye başlayan halka arzlar ya değer kaybetti ya da beklenildiği kadar yükselmedi.