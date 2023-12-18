Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.886 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.022 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.886 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.886 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.022 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.886 lira seviyesinde ilerliyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 28,998, avro/TL 31,644 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.886 liradan işlem görüyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
18 Aralık haftasında borsada işlem gören dört şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.