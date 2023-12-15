Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.900 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.034 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.900 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.900 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.034 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.900 lira seviyesinde ilerliyor.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,044, avro/TL 31.902 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.900 liradan işlem görüyor.
Biri örgüt lideri olmak üzere kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul’da yakalandı.