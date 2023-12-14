Gram altın güne nasıl başladı? – 14 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.898 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.034 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.898 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.898 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.034 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.898 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,014, avro/TL 31,61 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.898 liradan işlem görüyor.
Koton Mağazacılık halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Ekşi Sözlük’ün kullandığı alan adı (http://eksisozluk1923.com) erişime engellendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nin kuzeyi için fırtına uyarısı yaptı.