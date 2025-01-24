Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:12) 3.183,607 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.777,25 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.183,607 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:12) 3.183,607 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.777,25 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.183,607 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.006,21 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,4966 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,6227 seviyesinden güne başladı.
İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında verilen yardım miktarları artırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak ve fırtına beklenen 28 ile sarı kodlu uyarı verdi.
ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşması imzalandı.