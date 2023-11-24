Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.851 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.993,93 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.851,386 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.851 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.993,93 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.851,386 lira seviyesinde ilerliyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral Charles’ın portresini taşıyan, 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların kullanıma sunulduğunu açıkladı.
Türkiye’de otomobil ve hafif araç satışları 2024’ün Ocak-Mayıs döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.
Bir gram altın şu an (saat 9:14) 2.445,761 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,6159 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 35,5179 seviyesinden güne başladı.