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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.850 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1.996,43 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.850,783 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 22 Kasım 2023

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