Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.850 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.996,43 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.850,783 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.850 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.996,43 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.850,783 lira seviyesinde ilerliyor.
Çin, ‘Çang’ı 6’ keşif aracının, Ay’ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama görevinin başarılı olduğunu açıkladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.433,557 liradan işlem görüyor.
10 ilde tüm eylem ve etkinlikler üç ila 10 gün yasaklandı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde çöken binanın sahibi tutuklandı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,2051 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 35,1493 seviyesinden güne başladı.