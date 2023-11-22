Gram altın güne nasıl başladı? – 22 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:45) 1.852 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1999 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1851 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ‘ekonomi’ sınıfında gittikleri ABD’den ‘business’ sınıfı uçuşla döndü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 10.403,23 puandan başladı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral Charles’ın portresini taşıyan, 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların kullanıma sunulduğunu açıkladı.
Türkiye’de otomobil ve hafif araç satışları 2024’ün Ocak-Mayıs döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.