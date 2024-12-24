Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Aralık 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:10) 2.968,046 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.618,59 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.968,046 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 2.968,046 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.618,59 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.968,046 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 düşüşle 9.606,37 puandan başladı.
‘Batman Forever’ ve Jim Morrison’u canlandırdığı ‘Doors’ filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 3.803,681 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 37,9835 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 41,0513 seviyesinden güne başladı.
Beyaz Saray, Litvanya’da eğitimde kaybolan dört askerin cesedine ulaşıldığını doğruladı.