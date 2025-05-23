Gram altın güne nasıl başladı – 23 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.168,31 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.326,91 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.168,31 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.168,31 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.326,91 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.168,31 lira seviyesinde ilerliyor.
Nepalli dağcı Kami Rita dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nın zirvesine 31’inci kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) devreye aldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves’u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) başkanlık seçimi için başvurular yarın başlıyor. 3 Haziran’da seçim yapılacak.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.344,47 puandan başladı.