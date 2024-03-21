Gram altın güne nasıl başladı? – 21 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.298 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.204 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.298 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.298 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.204 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.298 lira seviyesinde ilerliyor.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenlerin sayısı 60’a yükseldi. 115 yaralı var. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.
TFF, Süper Kupa’nın 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.
Sekiz ilde eş zamanlı IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 24 şüpheli yakalandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Radikal İslamcı örgüt IŞİD, Moskova’da bir konsere düzenlenen saldırıyı üstlendi.