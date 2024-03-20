Gram altın güne nasıl başladı? – 20 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.246 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.157 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.243 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.246 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.157 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.243 lira seviyesinde ilerliyor.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi yaşamını yitirdi.
Almanya Milli Futbol Takımı, Fransa’ya karşı oynadığı ve yedinci saniyede öne geçtiği hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Papua Yeni Gine, 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Gökhan Zan’a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan ses kayıtlarına ilişkin soruşturmada adı öne çıkan Turgay Kocakaya tutuklandı.
Artan doğa kayıpları ve iklim krizine dikkat çekilmesi amacıyla bugün dünya genelinde bir saatliğine ışıklar söndürülüyor.