Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.243 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.157 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.243 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.243 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.157 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.243 lira seviyesinde ilerliyor.
TFF, Süper Kupa’nın 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.
Sekiz ilde eş zamanlı IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 24 şüpheli yakalandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Radikal İslamcı örgüt IŞİD, Moskova’da bir konsere düzenlenen saldırıyı üstlendi.
A Milli Takım hazırlık maçında Macaristan’a 1-0 yenildi.