Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.230 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.147 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.230 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.230 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.147 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.230 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:11) 2.427,846 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,8472 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 35,2290 seviyesinden güne başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı şehirlerin milletvekili sayılarını değiştirdi. Düzenlemeye göre İstanbul’da bir sonraki seçimde seçilecek milletvekili sayısı 98’den 96’ya düştü.
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde dört katlı bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü.
EURO 2024’te Gürcistan, zorlu rakibi Portekiz’i 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.