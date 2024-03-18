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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.230 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.147 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.230 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Mart 2024

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YSK, şehirlerin milletvekili sayısını güncelledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı şehirlerin milletvekili sayılarını değiştirdi. Düzenlemeye göre İstanbul’da bir sonraki seçimde seçilecek milletvekili sayısı 98’den 96’ya düştü.