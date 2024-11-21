Gram altın güne nasıl başladı? – 21 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 2.946,725 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.657,56 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.946,725 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 2.946,725 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.657,56 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.946,725 lira seviyesinde ilerliyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’inci başkanı seçilen Donald Trump’ın Adalet Bakanı olarak seçtiği Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların ülke genelinde 10-15 derece azalacağını ve bazı bölgelere kar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan madencileri ziyaret etti.
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e duruşma sırasında saldıran kişiyi azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsi sırasında eşini ve tartıştığı bir kişiyi öldürdü.