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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 21 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1842 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1992 dolardan işlem görüyor. 


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1842 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 20 Kasım 2023

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