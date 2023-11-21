Gram altın güne nasıl başladı? – 21 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1842 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1992 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1842 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1842 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1992 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1842 lira seviyesinde ilerliyor.
Şanlıurfa’daki eğitim ve araştırma hastanesinde kullanılmış gibi gösterilen medikal malzemeler dışarıda satılmış. En az 100 milyon liralık yolsuzluk yapılmış.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.576,56 puandan başladı.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde hakkında dokuz ayrı suçtan 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çocuk yakalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’la gaz anlaşmasının 2030’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Çin, ‘Çang’ı 6’ keşif aracının, Ay’ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama görevinin başarılı olduğunu açıkladı.