Gram altın güne nasıl başladı? – 20 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1827 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1980 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1827 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1827 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1980 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1827 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye’de otomobil ve hafif araç satışları 2024’ün Ocak-Mayıs döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.
Bir gram altın şu an (saat 9:14) 2.445,761 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,6159 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 35,5179 seviyesinden güne başladı.
Slovenya, Filistin devletini resmen tanıyan 147’nci ülke oldu.
ABD yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde artan gerilimden endişe duyduğunu duyurdu.