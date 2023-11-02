Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1808 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1985 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1808 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1808 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1985 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1808 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1808 liradan işlem görüyor.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra 35 bin doların üstünü gördü.
Merkez Bankası (MB), Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranını yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.
Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ olayıyla ilgili eski Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan ve Emre Çolak ile eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin hakkında ‘tefecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ndan suç duyurusunda bulundu.
Rekabet Kurumu’na iki isim yeniden atandı.