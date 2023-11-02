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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1808 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1985 dolardan işlem görüyor. 


Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1808 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 1 Kasım 2023

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Denizbank kontra atakta: Eski Galatasaraylı üç isim tefecilik’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’yla suçlandı

Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ olayıyla ilgili eski Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan ve Emre Çolak ile eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin hakkında ‘tefecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ndan suç duyurusunda bulundu. 