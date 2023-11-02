Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Kasım 2023

Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ olayıyla ilgili eski Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan ve Emre Çolak ile eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin hakkında ‘tefecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ndan suç duyurusunda bulundu.