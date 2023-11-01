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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 1 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1802 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1979 dolardan işlem görüyor. 


Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1802 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ekim 2023

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