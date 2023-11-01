Gram altın güne nasıl başladı? – 1 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1802 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1979 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1802 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1802 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1979 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1802 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1802 liradan işlem görüyor.
Merkez Bankası (MB) vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 35,75’e çıkarıldığını duyurdu.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin’e destek veren ‘Yeşil Tugay’ (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.