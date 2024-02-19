Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.005 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.005 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,864, avro/TL 33,279 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay’ı sarı kodla uyardı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna’ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.
Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’nin dağlık bölgelerindeki kabile çatışmasında 53 kişini yaşamını yitirdi.