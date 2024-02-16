Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.985 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.004 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.985 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.985 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.004 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.985 lira seviyesinde ilerliyor.
Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve altı kişilik mürettebatı bulunan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,814, avro/TL 33,16 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.985 liradan işlem görüyor.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, fragmanı yayınlanan Aşk Adası’yla ilgili “Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğini” söyledi.