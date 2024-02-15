Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.970 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.992 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.970 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.970 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.992 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.970 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,768, avro/TL 33,01 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.970 liradan işlem görüyor.
ABD’li Senatör Bob Menendez’in hakkındaki rüşvet suçlaması çerçevesinde, evinden çıkan altınların eşi Nadine (Arslanian) Menendez’in annesinden kaldığını iddia ettiği belirtildi.
Merkez Bankası (MB), Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ’ye faaliyet izni verdi.
Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zam geldi.