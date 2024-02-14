Gram altın güne nasıl başladı? – 14 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.970 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.993 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.970 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.970 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.993 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.970 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 9.274,48 puandan başladı.
ChatGPT’yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, metinden video yaratabilen yeni yapay zeka robotu Sora’yı duyurdu.
Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve altı kişilik mürettebatı bulunan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,814, avro/TL 33,16 seviyesinden güne başladı.