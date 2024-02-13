Gram altın güne nasıl başladı? – 13 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.995 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.995 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.995 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.995 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,768, avro/TL 33,01 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.970 liradan işlem görüyor.
ABD’li Senatör Bob Menendez’in hakkındaki rüşvet suçlaması çerçevesinde, evinden çıkan altınların eşi Nadine (Arslanian) Menendez’in annesinden kaldığını iddia ettiği belirtildi.