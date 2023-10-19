Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:02) 1754 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1946 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1754 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:02) 1754 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1946 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1754 lira seviyesinde ilerliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
Bir gram altın şu an (9:02) 1754 liradan işlem görüyor.
ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın karı, dünya genelinde otomobil fiyatlarında yaptığı indirimlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 düştü.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.