Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Ekim 2023

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.