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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:02) 1754 liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 1946 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1754 lira seviyesinde ilerliyor.


Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Ekim 2023

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İsrail, Gazze’de BM’ye ait bir okulu vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.