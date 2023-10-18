Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:07) 1743 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1936 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1743 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:07) 1743 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1936 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1743 lira seviyesinde ilerliyor.
Beşiktaş, Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.
Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın elindeki İsrailli esirler bırakılmadığı sürece ‘bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini’ yazdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,85 düşüşle 7.964,63 puandan başladı.
Twitter, ‘botlarla mücadele kapsamında’ uygulamayı herkese paralı yapmayı test ediyor.
TİP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tokalaştığı fotoğrafı paylaşarak ticaretin kesilmesini istedi.