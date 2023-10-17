Gram altın güne nasıl başladı? – 17 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1719 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1916 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1719 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1719 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1916 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1719 lira seviyesinde ilerliyor.
Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,902 avro/TL 29,419 seviyesinden işlem görüyor.
Bir gram altın şu an (9:00) 1719 liradan işlem görüyor.
Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.’nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, altı fabrikasında üretimini geçici olarak durdurdu.
Halka arz edilen MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Borlease Otomotiv AŞ’nin borsada işlem görece tarihler belli oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail’i ziyaret ederek İsrail’in ‘savaş hedefleri ve stratejisi’ hakkında kapsamlı bir brifing alacak.