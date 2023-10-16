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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1715 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1916 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1715 lira seviyesinde ilerliyor.


Gram altın güne nasıl başladı? – 13 Ekim 2023

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılacak.