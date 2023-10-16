Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (9:00) 1715 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1916 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1715 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (9:00) 1715 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1916 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1715 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye genelinde konut satışı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.
Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,42 yükselişle 8.228,49 puandan başladı.
Afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılacak.
Avustralya internet güvenliği gözlemcisi, Elon Musk’ın X şirketine çocuk istismarına karşı yürütülen bir soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle 610 bin 500 dolar (17 milyon 20 bin 740 lira) ceza kesti.