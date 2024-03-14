Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.240 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.169 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.240 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.240 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.169 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.240 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.887,048 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 34,1558 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 37,9837 seviyesinden güne başladı.
58 ilde tefecileri ve dolandırıcıları da kapsayan mali suç örgütlerine düzenlenen ‘Kuyu-28’ operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı.
10 kentte sağanak yağış bekleniyor.
Ankara’da Suudi Arabistan Milli Günü kutlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı resepsiyon Suudi Büyükelçiliği’nce düzenlendi.