Gram altın güne nasıl başladı? – 14 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1789 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1944 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1789 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1789 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1944 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1789 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,864, avro/TL 33,279 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay’ı sarı kodla uyardı.