Gram altın güne nasıl başladı? – 13 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1780 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1939 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1780 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1780 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1939 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1780 lira seviyesinde ilerliyor.
Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni hapishanede ölü bulunması şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden diğer Rus muhaliflerini akla getirdi.
Japonya’da toplam değeri 100 milyon yeni (665 bin dolar) aşan ticari oyun kartları çaldığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), ABD ile Çin arasındaki rekabette üstünlük için ticaret ağlarının kontrolünün kritik önem arz edildiği vurgulandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028’de turist sayısında dünyada ilk üçte yer alarak, 100 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyledi.
Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli “Netblocks” internet sitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan genelinde X’e erişimde kesinti olduğunu açıkladı.