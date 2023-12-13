Gram altın güne nasıl başladı? – 13 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.848 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.978 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.848 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.848 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.978 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.848 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 düşüşle 7.718,96 puandan başladı.
Halka arz edilen Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin borsadaki işlem tarihi belli oldu.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre ücret tarifelerinin ‘en az yüzde 100’ zamlanması gerektiğini söyledi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,05, avro/TL 31,37 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.848 liradan işlem görüyor.