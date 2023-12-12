Gram altın güne nasıl başladı? – 12 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.852 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.987 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.852 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.852 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.987 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.852 lira seviyesinde ilerliyor.
Genel merkezin talebiyle istifa eden İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ı yeniden grup başkanvekilliğine seçen belediye meclis üyeleri ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,014, avro/TL 31,61 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.898 liradan işlem görüyor.
Koton Mağazacılık halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Ekşi Sözlük’ün kullandığı alan adı (http://eksisozluk1923.com) erişime engellendi.