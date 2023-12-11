Gram altın güne nasıl başladı? – 11 Aralık 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.862 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.998 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.862 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.862 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1.998 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.862 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,05, avro/TL 31,37 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.848 liradan işlem görüyor.
Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street, Men of a Certain Age ve Glory gibi dizilerle tanınan oyuncu Andre Braugher hayatını kaybetti.
Japonya’da 2023’ün ruh halini yansıtan yazı karakteri hükümetin, enflasyonla mücadelede vergi indirimi önerilerini temsilen ‘vergi, harç’ anlamındaki ‘zei’ oldu.
Arjantin’de hükümet, mali krizle mücadele kapsamında Arjantin pesosunu dolar karşısında yüzde 50’den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını duyurdu.