Gram altın güne nasıl başladı? – 11 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.959 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.959 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.959 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.959 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,9810, avro/TL 32,914 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.959 liradan işlem görüyor.
ABD’li perakende devi Amazon’un, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinde yüzlerce çalışanının işine son vereceği bildirildi.
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan 10 suçlu daha Türkiye’de yakalandı.
Japonya’nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 213’e yükseldi.