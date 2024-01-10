Gram altın güne nasıl başladı? – 10 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.953 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.026 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.953 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.953 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.026 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.953 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 düşüşle 7.854,17 puandan başladı.
Sinemalarda bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona beşi yerli yedi film vizyona girecek.
Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlere başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve Britanya ordularının Yemen’de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,113, avro/TL 33,059 seviyesinden güne başladı.