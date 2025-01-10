Gram altın güne nasıl başladı? – 10 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.046,229 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.674,77 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.046,229 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.046,229 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.674,77 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.046,229 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre işsizlik oranı Kasım 2024’te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6’ya düştü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 yükselişle 10.013,36 puandan başladı.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın tehdidi sonrası açıklama yapan Hamas, İsrail’in ‘rehineleri takas anlaşması dışında geri alamayacağını’ duyurdu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 54 şirkete lisans verdi. Ayrıca iki şirketin lisans süresini uzattı, sekiz şirketin lisansınıysa sonlandırdı.
Pazar, kar yağışının Edirne’den başlayarak yurdun batısında etkili olması bekleniyor.