Gram altın düşmeye devam ediyor

Gram altın 3 bin 348,707 liraya kadar düştü.

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Güne ons altın 2.864,23 dolardan, gram altınsa 3.363,230 liradan başlamıştı.

Ons altın gün içinde 2.851,14 dolara, gram altınsa 3.348,707 liraya kadar düştü.

14:10 itibarıyla ons altın 2.862,02 gram altınsa 3.361,245 lira.

Gram altın 3 bin 480 lirayla rekor kırmıştı.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.