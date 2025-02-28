Gram altın güne nasıl başladı? – 28 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 3.363,230 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.864,23 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.363,230 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 3.363,230 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.864,23 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.363,230 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.247,264 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,1983 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,9282
seviyesinden güne başladı.
Kurban Bayramı’nda yurt genelinde yağışsız ve sıcak hava hakim olacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, 4 Haziran itibariyla gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.